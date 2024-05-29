Отчим избивал трех маленьких детей, а мать его выгораживала. Но тиран все же поплатился за издевательства

В течение нескольких месяцев дети в возрасте 3, 5 и 6 лет регулярно подвергались насилию и нападкам со стороны партнера их матери. Страшно представить, через что могли пройти дошкольники, учитывая, что их мать никак не пресекала действия возлюбленного. Свердловский районный суд Иркутска приговорил 30-летнего мужчину к лишению свободы за истязание несовершеннолетних, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Свердловский районный суд Иркутска.
— Самой младшей девочке он нанес тяжкий вред здоровью. 27-летняя многодетная мать знала о насилии и даже поощряла его, а своего сожителя выгораживала, — сообщают в информационном агентстве.
— Следователи требовали о привлечении 27-летней женщины к уголовной ответственности по двум статьям: за неисполнение обязанностей по воспитанию и за оставление детей в опасности, — сообщают в суде.
Сейчас идет судебный процесс по ограничению прав многодетной матери на воспитание детей. А ее сожитель отправится на четыре года в места лишения свободы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском крае полицейские нашли пропавшего 24 мая подростка. Школьник оказался жив и невредим, его нашли оперативники в одном из микрорайонов Читы.