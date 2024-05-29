Отчим избивал трех маленьких детей, а мать его выгораживала. Но тиран все же поплатился за издевательства

В течение нескольких месяцев дети в возрасте 3, 5 и 6 лет регулярно подвергались насилию и нападкам со стороны партнера их матери. Страшно представить, через что могли пройти дошкольники, учитывая, что их мать никак не пресекала действия возлюбленного. Свердловский районный суд Иркутска приговорил 30-летнего мужчину к лишению свободы за истязание несовершеннолетних, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Свердловский районный суд Иркутска.