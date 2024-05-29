В Пермском крае найден погибшим мужчина с тату «ВДВ», пропавший в январе

Мужчина с татуировкой «ВДВ», пропавший в январе в Пермском крае, найден погибшим, сообщает поисковый отряд «Регион59».
Речь идёт о 51-летнем мужчине, которого последний раз видели 15 января в деревне Кондратово. Одной из отличительных черт пропавшего была татуировка «ВДВ» на правой кисти.
«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — сообщили в поисковом отряде.
В организации призвали всех неравнодушных жителей края снять репосты. Подробности того, где и при каких обстоятельствах был обнаружен мужчина, в поисковом отряде не разглашаются.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о завершении поиска 19-летнего студента ПГНИУ, который пропал в апреле 2024 года. Его тело было обнаружено 27 мая на берегу воды в Кировском районе.