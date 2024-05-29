На поселок Шушенское в Красноярском крае обрушился мощный шторм

По югу Красноярского края пронесся шторм. От разгула стихии пострадал поселок Шушенское. Об этом сообщили в местном паблике «Реальное Шушенское».
Жители написали, что не видели такого с 2019 года. Спустя 5 лет после прошлого шторма по улицам летали теплицы, ветви и целые деревья обрушились на жилые дома, остановки, автомобили и линии электропередач.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в южных и центральных районах Красноярского края, в том числе о ветре до 25 м/с.
Ранее сообщалось, что в городе Шарыпово выпал снег. Аномальные холода до −3 прогнозируют и в Красноярске.