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На поселок Шушенское в Красноярском крае обрушился мощный шторм

По югу Красноярского края пронесся ураган.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 73% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Соцсети

По югу Красноярского края пронесся шторм. От разгула стихии пострадал поселок Шушенское. Об этом сообщили в местном паблике «Реальное Шушенское».

Жители написали, что не видели такого с 2019 года. Спустя 5 лет после прошлого шторма по улицам летали теплицы, ветви и целые деревья обрушились на жилые дома, остановки, автомобили и линии электропередач.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в южных и центральных районах Красноярского края, в том числе о ветре до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в городе Шарыпово выпал снег. Аномальные холода до −3 прогнозируют и в Красноярске.