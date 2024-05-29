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В Волгоградской области нашли тонны рыбы, брошенной в сетях

Тонны полуживой рыбы нашли под Волгоградом.

Источник: Росрыболовство

Сотрудники Цимлянского отдела рыбоохраны в мае 2024 года провели 18 профилактических мероприятий по очистке водохранилища в Волгоградской области.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, из водоемов извлекли 1 272 фрагмента брошенных орудий лова с двумя тоннами полуживой рыбы. Здоровых особей выпустили обратно.

— Работа по очистке водохранилища и рек рыбохозяйственного значения от брошенных рыболовных снастей проводится регулярно. Главной целью мероприятий является спасение рыбы и обеспечение её беспрепятственного прохода к местам нереста и нагула, — уточнили в ведомстве.