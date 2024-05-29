В Волгоградской области нашли тонны рыбы, брошенной в сетях

— Работа по очистке водохранилища и рек рыбохозяйственного значения от брошенных рыболовных снастей проводится регулярно. Главной целью мероприятий является спасение рыбы и обеспечение её беспрепятственного прохода к местам нереста и нагула, — уточнили в ведомстве.