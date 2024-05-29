«Хотела стать следователем»: в Самаре хоронят жестоко убитую 17-летнюю Настю

Настя хотела стать следователем и помогать делать мир лучше. А еще девушка хорошо рисовала и увлекалась рисунками в стиле «аниме». Родственники не исключают, что на почве интереса к аниме у девушки и мог завязаться диалог с Яном. При этом, пока никто не понимает, за что девочку с хорошими характеристиками мог убить Ян. Появилась даже версия, что он мог состоять в каких-то группах с «заданиями» или пытаться вступить в какое-то экстремистское сообщество, для нахождения в котором нужно совершить преступление.