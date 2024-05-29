Житель Николаевска-на-Амуре заразился клещевым энцефалитом

С начала сезона в больницы Хабаровского края поступило почти 2,7 тысячи обращений по поводу укусов клещей. Среди них — 951 ребенок, все в профилактических целях провели серопрофилактику. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сейчас клещи активны на всей территории Хабаровского края, говорят в региональном управлении Роспотребнадзора. Больше всего укусов зарегистрировано в Хабаровске, Комсомольске-на Амуре и Амурском районе.
Специалисты исследовали 717 клещей, которых сняли с людей. Около двух процентов животных оказались заражены вирусным энцефалитом. Зарегистрирован большой уровень инфицированности иксодовыми боррелиоззами — инфекцию обнаружили у 41%.
Кроме того, в лаборатории подтвердили случай заболевания энцефалитом среди людей. Его зарегистрировали у не привитого жителя Николаевска-на-Амуре. Пока о его состоянии ничего не сообщается.