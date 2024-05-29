В Москве задержали похитивших из магазина драгоценности на 10 млн рублей

«В Москве мои коллеги по горячим следам раскрыли кражу из ювелирного магазина. По подозрению в хищении ювелирных изделий на сумму около 10 млн рублей задержаны двое ранее судимых мужчин», — написала она в своем телеграм-канале.
По словам Волк, предварительно установлено, что злоумышленники взломали входные двери цокольного этажа жилого дома, в котором располагались торговые объекты. «Разрушив перекрытие между подвалом и первым этажом магазина, они проникли в помещение торгового зала, где вскрыли сейф и похитили ювелирные изделия», — пояснила она. Драгоценности закопали рядом с железнодорожными путями на Волгоградском проспекте столицы, чтобы в последующем продать их.
Правоохранители в ходе обысков по месту временного проживания задержанных изъяли смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Ценности будут возвращены законному владельцу. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4. ст. 158 УК РФ). Задержанные арестованы. Проверяется информация о причастности фигурантов в другим эпизодам противоправной деятельности.