Почти половину преступлений в России совершили киберпреступники

В первые четыре месяца 2024 года выявлено 121,8 тыс. киберпреступлений. Темпы прироста таких преступлений составили более 12,7% в нынешнем году, по сравнению с 2023 годом, когда темпы роста достигали 40%. За первые четыре месяца 2024 года количество краж с банковских счетов сократилось до 33,5 тыс., что на 6% меньше, чем в тот же период 2023 года.