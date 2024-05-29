Почти половину преступлений в России совершили киберпреступники

«Удельный вес всех киберпреступлений в структуре преступности за год увеличился с 31,8% до 38,2%. Относительно уровня прошлого года (первые четыре месяца года — прим. ТАСС) их массив возрос на 17,4% (до 240,9 тыс.)», — сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.
В первые четыре месяца 2024 года выявлено 121,8 тыс. киберпреступлений. Темпы прироста таких преступлений составили более 12,7% в нынешнем году, по сравнению с 2023 годом, когда темпы роста достигали 40%. За первые четыре месяца 2024 года количество краж с банковских счетов сократилось до 33,5 тыс., что на 6% меньше, чем в тот же период 2023 года.
На расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам 2023 года генпрокурор Игорь Краснов сообщил о росте киберпреступлений и о том, что их доля в общем числе криминальных деяний достигла 35%. Краснов также указывал что раскрывается лишь четверть из них, а размер возмещенного ущерба критически мал.
Диана Тачаева