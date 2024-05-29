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На Кубани осудили контрактника за продажу вывезенного из зоны СВО оружия

Контрактник осужден за покушение на незаконный сбыт оружия, вывезенного из зоны СВО.

На Кубани осудили контрактника за продажу вывезенного из зоны СВО оружия, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Приговор жителю Свердловской области вынес Кущевский районный суд.

Установлено, что в июле 2023 года находившийся в зоне СВО фигурант получил от неустановленного лица винтовку калибра 5,56 мм с пустым магазином, автомат АК-74 калибра 5,45*39 мм и три магазина к винтовкам калибра 5,56.

Полученное он сложил в пакет и спрятал в раме КамАЗа. Фигурант поехал на территорию Краснодарского края, чтобы там все продать.

По дороге машину остановили. Во время досмотра, который проводили сотрудники УФСБ, оружие нашли и изъяли.

На суде мужчина вину признал частично. Он утверждал, что оружие вез для себя. Суд признал его виновным и приговорил к 3,6 годам в колонии строгого режима.

Напомним, педагог из Краснодара занималась контрабандой оружейных прицелов. 42-летняя женщина размещала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения. Первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулеметов «Утес» и «Корд» оперативники перехватили в декабре 2021 года. Тогда жительница Краснодара указала в декларации, что пересылает сувенир. А через три месяца после этого задержали отправленную ею посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки.