На Кубани осудили контрактника за продажу вывезенного из зоны СВО оружия

Напомним, педагог из Краснодара занималась контрабандой оружейных прицелов. 42-летняя женщина размещала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения. Первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулеметов «Утес» и «Корд» оперативники перехватили в декабре 2021 года. Тогда жительница Краснодара указала в декларации, что пересылает сувенир. А через три месяца после этого задержали отправленную ею посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки.