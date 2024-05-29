На Кубани осудили контрактника за продажу вывезенного из зоны СВО оружия, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Приговор жителю Свердловской области вынес Кущевский районный суд.
Установлено, что в июле 2023 года находившийся в зоне СВО фигурант получил от неустановленного лица винтовку калибра 5,56 мм с пустым магазином, автомат АК-74 калибра 5,45*39 мм и три магазина к винтовкам калибра 5,56.
Полученное он сложил в пакет и спрятал в раме КамАЗа. Фигурант поехал на территорию Краснодарского края, чтобы там все продать.
По дороге машину остановили. Во время досмотра, который проводили сотрудники УФСБ, оружие нашли и изъяли.
На суде мужчина вину признал частично. Он утверждал, что оружие вез для себя. Суд признал его виновным и приговорил к 3,6 годам в колонии строгого режима.
Напомним, педагог из Краснодара занималась контрабандой оружейных прицелов. 42-летняя женщина размещала в интернете объявления о продаже товаров военного назначения. Первую посылку с оптическим прицелом для крупнокалиберных пулеметов «Утес» и «Корд» оперативники перехватили в декабре 2021 года. Тогда жительница Краснодара указала в декларации, что пересылает сувенир. А через три месяца после этого задержали отправленную ею посылку с ночным прицелом для снайперской винтовки.