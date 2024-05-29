На Кубани экскаваторщик обнаружил 100-килограммовую авиабомбу времен войны

А на прошлой неделе в Геленджике, Сочи и нескольких районах при различных обстоятельствах были обнаружены еще шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В их числе — артиллерийские снаряды, мины и граната. Все опасные находки уничтожили взрывотехники Росгвардии с соблюдением мер безопасности.