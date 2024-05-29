На Кубани экскаваторщик обнаружил 100-килограммовую авиабомбу времен войны

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
«Несколько дней назад из села Кривенковского Туапсинского района поступило сообщение: на участке будущего домовладения водитель экскаватора ковшом поднял на поверхность крупный предмет, напоминающий боеприпас. Прибывшие на место технические специалисты обследовали его и установили, что это авиационная бомба ФАБ-100», — рассказали в силовом ведомстве.
Также за сутки до этого происшествия на строительной площадке в станице Неберджаевской Крымского района нашли такую же авиабомбу, а также 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.
А на прошлой неделе в Геленджике, Сочи и нескольких районах при различных обстоятельствах были обнаружены еще шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В их числе — артиллерийские снаряды, мины и граната. Все опасные находки уничтожили взрывотехники Росгвардии с соблюдением мер безопасности.