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На Кубани экскаваторщик обнаружил 100-килограммовую авиабомбу времен войны

В кубанском селе Кривенковское Туапсинского района во время земляных работ на частном участке рабочий обнаружил авиационную бомбу весом 100 килограммов.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

«Несколько дней назад из села Кривенковского Туапсинского района поступило сообщение: на участке будущего домовладения водитель экскаватора ковшом поднял на поверхность крупный предмет, напоминающий боеприпас. Прибывшие на место технические специалисты обследовали его и установили, что это авиационная бомба ФАБ-100», — рассказали в силовом ведомстве.

Также за сутки до этого происшествия на строительной площадке в станице Неберджаевской Крымского района нашли такую же авиабомбу, а также 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

А на прошлой неделе в Геленджике, Сочи и нескольких районах при различных обстоятельствах были обнаружены еще шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В их числе — артиллерийские снаряды, мины и граната. Все опасные находки уничтожили взрывотехники Росгвардии с соблюдением мер безопасности.