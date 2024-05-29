Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 любителей рыбы подхватили смертельно опасную болезнь под Волгоградом

Санврачи напоминают: признаки ботулизма появляются в промежутке от двух часов до 1,5 суток с момента попадания токсина в организм.

До 70% заразившихся ботулизмом умирают, если не обратятся вовремя к врачу. В природе нет яда более сильного, чем вырабатывает возбудитель этого заболевания — палочка Clostridium botulinum, предупреждают в волгоградском Роспотребнадзоре.

С начала 2024 года в регионе 10 человек пострадали от ботулизма. К счастью, все они живы. Подозреваемый продукт — вяленая рыба домашнего приготовления.

Санврачи напоминают: признаки ботулизма появляются в промежутке от двух часов до полутора суток с момента попадания токсина в организм. Основной из них — двоение предметов, которые видятся как в тумане. Перед глазами появляется сетка, у человека начинаются головные боли, отмечается неустойчивая походка. Далее пострадавший начинает терять голос, позже наступает расстройство дыхания. Ранее в РПН назвали продукты, вредящие сердцу и сосудам.

здоровье