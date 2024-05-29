10 любителей рыбы подхватили смертельно опасную болезнь под Волгоградом

До 70% заразившихся ботулизмом умирают, если не обратятся вовремя к врачу. В природе нет яда более сильного, чем вырабатывает возбудитель этого заболевания — палочка Clostridium botulinum, предупреждают в волгоградском Роспотребнадзоре.
С начала 2024 года в регионе 10 человек пострадали от ботулизма. К счастью, все они живы. Подозреваемый продукт — вяленая рыба домашнего приготовления.
Санврачи напоминают: признаки ботулизма появляются в промежутке от двух часов до полутора суток с момента попадания токсина в организм. Основной из них — двоение предметов, которые видятся как в тумане. Перед глазами появляется сетка, у человека начинаются головные боли, отмечается неустойчивая походка. Далее пострадавший начинает терять голос, позже наступает расстройство дыхания. Ранее в РПН назвали продукты, вредящие сердцу и сосудам.