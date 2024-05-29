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Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская морская авиация уничтожила в северо-западной части Черного моря два безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать девятого мая около 11.00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины», — говорится в сообщении.