Российские военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море

«Двадцать девятого мая около 11.00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины», — говорится в сообщении.