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Электроснабжение в Евпатории восстановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. О восстановлении электроснабжения в Евпатории сообщает официальный Telegram-канал городского муниципалитета.

Источник: РИА "Новости"

Глава администрации города Александр Юрьев рассказал РИА Новости Крым, что трансформаторные подстанции были обесточены из-за технических неполадок.

«На данный момент все неполадки устранены, все уже восстановлено. Все абоненты получают электричество», — сказал мэр города.

Десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, были обесточены в среду в связи с аварией на электросетях.

Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе.