Электроснабжение в Евпатории восстановлено

Глава администрации города Александр Юрьев рассказал РИА Новости Крым, что трансформаторные подстанции были обесточены из-за технических неполадок.
«На данный момент все неполадки устранены, все уже восстановлено. Все абоненты получают электричество», — сказал мэр города.
Десять подстанций, обеспечивающих энергоснабжение города, были обесточены в среду в связи с аварией на электросетях.
Часть Севастополя с 28 мая на неделю осталась без света из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании, сообщалось ранее. В Керчи с 30 мая анонсировано трехдневное отключение воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе.