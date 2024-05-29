Следовали в сторону Крыма: в Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера

Напомним, в ночь на 24 мая средства противовоздушной обороны сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом. Ракетная атака унесла жизни двух случайных прохожих. Кроме того, российская авиация уничтожила в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в сторону полуострова.