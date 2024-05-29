Следовали в сторону Крыма: в Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера

В среду, 29 мая, морская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Инцидент произошел около 11.00. Авиация Черноморского флота обнаружила два безэкипажных катера ВМС Украины. Их заметили в северо-западной части акватории. Катера следовали в сторону Крымского полуострова. Российские самолеты уничтожили оба судна.
Напомним, российская система противовоздушной обороны уничтожила над Херсонской областью украинскую противокорабельную ракету «Нептун», летевшую в направлении Крыма. Обломки упали за пределами населенного пункта. Обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 24 мая средства противовоздушной обороны сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом. Ракетная атака унесла жизни двух случайных прохожих. Кроме того, российская авиация уничтожила в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в сторону полуострова.