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Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Она взяла семь кредитов.

Пенсионерка из Нижнего Новгорода перевела мошенникам более 1,3 млн рублей. Половину этой суммы она взяла в кредит, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

65-летняя нижегородка попалась на уловку телефонных мошенников, которые в течение трех дней «разводили» ее на деньги, запугивая тем, что она может потерять свои сбережения. В результате женщина обошла несколько банков и взяла семь (!) кредитов на 620 млн рублей. По инструкциям аферистов пенсионерка перевела на указанные счета 1 331 505 рублей, и только потом поняла, что стала жертвой обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, преступников ищут.