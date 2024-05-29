Нижегородская пенсионерка перевела мошенникам 1,3 млн рублей

65-летняя нижегородка попалась на уловку телефонных мошенников, которые в течение трех дней «разводили» ее на деньги, запугивая тем, что она может потерять свои сбережения. В результате женщина обошла несколько банков и взяла семь (!) кредитов на 620 млн рублей. По инструкциям аферистов пенсионерка перевела на указанные счета 1 331 505 рублей, и только потом поняла, что стала жертвой обмана.