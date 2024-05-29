В Крыму отменили приговор убийцам Сергея Сухова: дело направили на новое рассмотрение

Напомним, несогласие с решением суда стали высказывать рядовые ялтинцы в социальных сетях. По мнению жителей города и друзей убитого, наказание для убийц Сергея Сухова, должно было быть более жестким. Глава администрации Ялты Янина Павленко поблагодарила прокуратуру за обжалование приговора.