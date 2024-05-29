Жена новосибирского депутата пояснила, почему назвала город Мухосранском

Вокруг жены депутата городского совета Новосибирска Александра Тарасова разразился скандал после того, как она в своих соцсетях назвала город Мухосранском, сообщает портал NGS. Как сообщила сама Мария Тарасова корреспонденту портала, она действительно высказалась в грубой форме о родном городе, но у нее была на то уважительная причина.