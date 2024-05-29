В самолете Красноярск-Екатеринбург пассажир устроил дебош

— Сотрудники транспортной полиции сняли его с борта и доставили в дежурную часть в аэропорту Кольцово. На мужчину составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». До вытрезвления нарушителя общественного порядка поместили в специальное помещение для задержанных лиц, — рассказали в УТ МВД по УрФО.