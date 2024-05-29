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В самолете Красноярск-Екатеринбург пассажир устроил дебош

Пьяный дебош устроил один из пассажиров самолета, летевшего из Красноярска в Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

В самолете, летевшем из Красноярска в Екатеринбург, пассажир устроил пьяный дебош. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина».

Конфликт на борту произошел между двумя мужчинами. Один предложил другому совершить непристойные действия. Дело едва не дошло до драки. К счастью, пассажиров удалось разнять. После посадки в Кольцово дебошира задержали сотрудники полиции.

— Сотрудники транспортной полиции сняли его с борта и доставили в дежурную часть в аэропорту Кольцово. На мужчину составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». До вытрезвления нарушителя общественного порядка поместили в специальное помещение для задержанных лиц, — рассказали в УТ МВД по УрФО.

Ранее в Кольцово полицейские задержали москвича, устроившего пьяный дебош в самолете. Инцидент произошел в самолете на маршруте Хабаровск — Екатеринбург.