Погорельцы из деревни Березовка получат необходимую помощь и выплаты

Сейчас идет анкетирование жителей, чье имущество пострадало от пожара, после чего ссобранные данные лягут в основу индивидуальных «паспортов семьи», в которых будет отражена необходимая для оказания помощи информация, включающая количество членов каждой семьи и нанесенный ущерб.