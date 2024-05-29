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Погорельцы из деревни Березовка получат необходимую помощь и выплаты

Жителям деревни, чьи дома полностью сгорели, выплатят по 100 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Погорельцы из деревни Березовка, где накануне, 28 мая, огонь уничтожил 10 домов, получат необходимую помощь и выплаты по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

К оценке ущерба и составлению социальных паспортов для оказания помощи пострадавшим жителям приступили органы местного самоуправления и соцзащиты.

Сейчас идет анкетирование жителей, чье имущество пострадало от пожара, после чего ссобранные данные лягут в основу индивидуальных «паспортов семьи», в которых будет отражена необходимая для оказания помощи информация, включающая количество членов каждой семьи и нанесенный ущерб.

Документы и заявления на выплаты от погорельцев принимают представители отдела назначения социальных пособий муниципального управления соцполитики.

"Пострадавшим от пожара будут выплачены все обязательные компенсации. Правительство Свердловской области оперативно направит единовременную денежную выплату в 10 тысяч рублей на первоочередные нужды каждому жителю, чье имущество пострадало от пожара, — сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Те жители Березовки, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей.

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