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Трём омским районам, пострадавшим от паводка, выделили 12 миллионов

Здесь сделают пункты временного размещения.

Источник: Om1.ru

Правительство Омской области постановило выделить средства трём северным районам. По 4 млн рублей получат Знаменский, Тарский и Тевризский населённых пункта. В этих районах нужно сделать пункты временного размещения и оказать помощь всем пострадавшим и эвакуированным из затопленных местностей жителям.

«Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 12 млн рублей», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Виталием Хоценко.

Ранее сообщалось, что затопленными остаются 523 домовладения и 35 населённых пунктов в Омской области. Наиболее сложная обстановка до сих пор наблюдается в Усть-Ишиме. Сейчас уровень воды снижается, и дома освобождаются от затопления. По словам главы региона, за прошедшие сутки от воды освободились около 20 жилых домов.