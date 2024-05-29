Трём омским районам, пострадавшим от паводка, выделили 12 миллионов

Правительство Омской области постановило выделить средства трём северным районам. По 4 млн рублей получат Знаменский, Тарский и Тевризский населённых пункта. В этих районах нужно сделать пункты временного размещения и оказать помощь всем пострадавшим и эвакуированным из затопленных местностей жителям.
«Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 12 млн рублей», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Виталием Хоценко.
Ранее сообщалось, что затопленными остаются 523 домовладения и 35 населённых пунктов в Омской области. Наиболее сложная обстановка до сих пор наблюдается в Усть-Ишиме. Сейчас уровень воды снижается, и дома освобождаются от затопления. По словам главы региона, за прошедшие сутки от воды освободились около 20 жилых домов.