Трём омским районам, пострадавшим от паводка, выделили 12 миллионов

Ранее сообщалось, что затопленными остаются 523 домовладения и 35 населённых пунктов в Омской области. Наиболее сложная обстановка до сих пор наблюдается в Усть-Ишиме. Сейчас уровень воды снижается, и дома освобождаются от затопления. По словам главы региона, за прошедшие сутки от воды освободились около 20 жилых домов.