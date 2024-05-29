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В Ростовской области легковушка опрокинула машину скорой помощи

В Ростовской области в ночном ДТП с легковушкой опрокинулась машина скорой помощи.

Источник: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области

Ночью на одной из улиц Пролетарска Ростовской области легковушка врезалась в машину скорой помощи, после этого медицинский спецтранспорт опрокинулся набок. По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел после полуночи 28 мая.

ДТП случилось на улице Максима Горького. Предварительно, 34-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz на перекрестке не предоставила преимущество в движении и врезалась в «скорую» («УАЗ-396223»).

Машины получили механические повреждения, есть ли пострадавшие, не сообщается. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины аварии.