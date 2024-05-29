В Ростовской области легковушка опрокинула машину скорой помощи

Ночью на одной из улиц Пролетарска Ростовской области легковушка врезалась в машину скорой помощи, после этого медицинский спецтранспорт опрокинулся набок. По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел после полуночи 28 мая.
ДТП случилось на улице Максима Горького. Предварительно, 34-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz на перекрестке не предоставила преимущество в движении и врезалась в «скорую» («УАЗ-396223»).
Машины получили механические повреждения, есть ли пострадавшие, не сообщается. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины аварии.