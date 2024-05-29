В Москве по обвинению в мошенничестве задержали башкирского бизнес-тренера

Используя доступ к программному обеспечению, которое отражает остаток на балансе потерпевших, злоумышленники создавали видимость роста остатка по счету, а после сообщали об обвале брокерского счета. Таким образом им удавалось похищать денежные средства людей, рассказали в прокуратуре. В пресс-службе отметили, что, учитывая позицию прокуратуры от 19 января 2022 года, господин Байбурин был заочно арестован. Он помещен в московское СИЗО-7. Ведется работа по выявлению всех случаев преступной деятельности, уточнили в ведомстве.