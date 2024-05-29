Самолет не смог долететь до Новосибирска из-за панической атаки пассажирки

28 мая в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково произошел инцидент с самолетом авиакомпании «Россия». Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.
— Экипаж самолета Airbus A320, находясь в процессе предварительного старта, был вынужден отменить взлет и вернуть воздушное судно на стоянку из-за одной из пассажирок, — пишут в публикации.
Инцидент произошел примерно в 21:15 по московскому времени. Пассажирка внезапно почувствовала себя плохо и начала испытывать признаки панической атаки. Экипаж, в соответствии с инструкциями, незамедлительно принял меры по обеспечению безопасности всех пассажиров.
Пассажирку пришлось экстренно снимать с рейса, уточняют в сообщении.
Как сообщала КП-Новосибирск, 26 мая в новосибирском аэропорту Толмачево самолет не смог взлететь из-за открытой двери. Когда лайнер уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, сработал соответствующий датчик.
А 23 мая самолет не смог приземлиться в Новосибирске из-за собаки на взлетной полосе.