Самолет не смог долететь до Новосибирска из-за панической атаки пассажирки

Инцидент произошел примерно в 21:15 по московскому времени. Пассажирка внезапно почувствовала себя плохо и начала испытывать признаки панической атаки. Экипаж, в соответствии с инструкциями, незамедлительно принял меры по обеспечению безопасности всех пассажиров.