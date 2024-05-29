В Казани задержали обманувшего 43 человек казанского застройщика. Это выяснилось в ходе десяти обысков по адресам владельцев казанской компании «Таунхаусы и дома».
По версии следствия, основатели и топ-менеджеры компании предлагали казанцам построить дом ниже рыночной стоимости. Также они готовы были продать и земельные участки. В результате в положенный срок работы выполнены не были. К тому же к строительству домов застройщики не приступили.
Как выяснилось, большая часть средств шла за счет льготной ипотеки. Предварительная сумма ущерба оценивается в 78 миллионов рублей. Всего были задержаны четыре человека, сообщает «Бизнес Онлайн».
Напомним, в Татарстане мошенники заставили 87-летнюю блокадницу продать квартиру.