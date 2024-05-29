В Новосибирске суд начал рассматривать дело о похищении подростка из кафе «Хан Буз»

По данным следствия вечером 18 декабря 2023 года пятеро молодых людей зашли в кафе «Хан Буз», подошли к 16-летнему парню, взяли его под руки с двух сторон и силой затащили в автомобиль, припаркованный на улице.
После этого они поехали «кататься» по городу. Подростка зажали на заднем сиденье и начали избивать, нанося удары по голове и туловищу, а потом приставили к его голове пистолет и потребовали деньги.
Похитители заранее знали, что у молодого человека они имеются, поэтому заготовили сделанное кустарным способом оружие. Подросток, реально опасаясь за свою жизнь, позвонил сначала отцу, а потом знакомому и под надуманным предлогом попросил перевести ему на карту 150 000 рублей и 100 000 рублей. После зачисления денег похитители отняли у парня карту, сняли с нее в банкомате наличные, отъехали от банка, вернули карту, высадили подростка из машины и скрылись.
Правоохранителям удалось установить подозреваемых, их задержали и предъявили обвинение по п.п. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Четверых похитителей поместили в СИЗО, пятого — под домашний арест.
— 29 мая 2024 года Железнодорожный районный суд начал рассматривать уголовное дело по обвинению пятерых мужчин в похищении человека и вымогательстве. В судебном заседании решен вопрос о продлении меры пресечения подсудимым, — сообщает суд.
Четверо обвиняемых еще на полгода так и остаются под стражей, а один — под домашним арестом. Судебное заседание назначено на 6 июня, там планируется оглашение обвинительного заключения.
За похищение человека санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы, а за вымогательство — до 5 лет со штрафом до полумиллиона.