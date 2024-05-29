В Новосибирске суд начал рассматривать дело о похищении подростка из кафе «Хан Буз»

Похитители заранее знали, что у молодого человека они имеются, поэтому заготовили сделанное кустарным способом оружие. Подросток, реально опасаясь за свою жизнь, позвонил сначала отцу, а потом знакомому и под надуманным предлогом попросил перевести ему на карту 150 000 рублей и 100 000 рублей. После зачисления денег похитители отняли у парня карту, сняли с нее в банкомате наличные, отъехали от банка, вернули карту, высадили подростка из машины и скрылись.