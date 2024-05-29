После смерти 12-летней девочки в больнице Крыма возбудили уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти 12-летней девочки в Республиканской детской клинической больнице Республики Крым, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.
«В следственном отделе по Киевскому району города Симферополя возбуждено уголовное дело о смерти 12-летней девочки. Установлено, что 13 мая 12-летняя жительница поселка Октябрьское Красногвардейского района обратилась в медицинское учреждение Симферополя с воспалением и болями в ноге, где она проходила лечение. 15 мая состояние несовершеннолетней резко ухудшилось, после чего она скончалась», — говорится в сообщении.
Следователи расследуют причины смерти ребенка и качество оказания медицинской помощи врачами больницы. Также проверку обстоятельств происшествия проведет прокуратура Республики Крым, сообщается в телеграм-канале ведомства.