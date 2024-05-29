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В центре Краснодара задымился трамвай — ВИДЕО

На участке временный простой транспорта.

В Центральном районе Краснодара задымился трамвай. Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах (18+).

На видео (6+) видно, как сверху из вагона выходят клубы черного дыма. Очевидцы сообщают, что сначала трамвай сломался, после чего все покинули транспорт.

— В связи с технической неисправностью по направлению к Головатого простой трамваев № 1,2,5,8,15 — сообщили в МУП «КТТУ» Краснодара.

Кроме того, В районе пересечения улиц Северная и Коммунаров, по направлению к Красной, из-за остановившегося трамвая стоит движение троллейбусных маршрутов № 12,13 и 14. Будьте внимательны, планируя свой маршрут.