В центре Краснодара задымился трамвай — ВИДЕО

В Центральном районе Краснодара задымился трамвай. Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах (18+).
На видео (6+) видно, как сверху из вагона выходят клубы черного дыма. Очевидцы сообщают, что сначала трамвай сломался, после чего все покинули транспорт.
— В связи с технической неисправностью по направлению к Головатого простой трамваев № 1,2,5,8,15 — сообщили в МУП «КТТУ» Краснодара.
Кроме того, В районе пересечения улиц Северная и Коммунаров, по направлению к Красной, из-за остановившегося трамвая стоит движение троллейбусных маршрутов № 12,13 и 14. Будьте внимательны, планируя свой маршрут.