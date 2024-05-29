Коммунальный фонтан перевернул машину на ул. Советской Армии в Самаре

В среду, 29 мая 2024 года, в Самаре произошло необычное происшествие. На пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии из-за под земли забил фонтан. Струя воды била с такой силой, что опрокинула автомобиль. Очевидцы поделились с «КП-Самара» видео с места.
— Сегодня в нашем городе из-под земли забил фонтан. Чудо какое-то! Даже тачку перевернул! — прокомментировал автор ролика.
Фонтан залил водой проезжую часть и успел умыть несколько машин. Из-за происшествия движение на участке оказалось затруднено.
Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Власти сообщили, что сейчас в Самаре проходят гидравлические испытания. В ходе них в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии выявили дефект на теплосети. На место уже выехала ремонтная бригада ПТС. Поврежденный участок отключили.