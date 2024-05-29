Коммунальный фонтан перевернул машину на ул. Советской Армии в Самаре

В среду, 29 мая 2024 года, в Самаре произошло необычное происшествие. На пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии из-за под земли забил фонтан. Струя воды била с такой силой, что опрокинула автомобиль. Очевидцы поделились с «КП-Самара» видео с места.