Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.
В свою очередь, средства ПВО сбили украинский МиГ-29, уничтожили 31 беспилотник, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные ракеты Hammer производства Франции, а также девять снарядов РСЗО «Град» и «Ольха».
Группировка войск «Север»
Бойцы группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка в Харьковской области. Помимо этого, удалось отразить четыре контратаки украинских формирований и уничтожить склад боеприпасов.
Потери противника составили:
до 165 военнослужащих;две боевые машины пехоты;семь автомобилей;гаубица Д-20; самоходная артиллерийская установка Paladin производства США;две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Группировка войск «Запад»
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР, а также Григоровки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп украинской 43-й механизированной бригады и 3-го отряда погранслужбы.
Потери противника составили:
до 400 военнослужащих;два танка;11 автомобилей;самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;гаубица ТRF-1 производства Франции;два орудия М119 производства США.
Группировка войск «Юг»
Бойцы группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ возле Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 114-й бригады территориальной обороны и уничтожили шесть складов боеприпасов.
Потери противника составили:
до 245 военнослужащих;два танка;два автомобиля;пушка «Гиацинт»;гаубица Д-30.
Группировка войск «Центр»
Подразделения группировки войск «Центр» благодаря активным действиям улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах Евгеновки, Новоалександровки и Селидово в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, удалось отразить пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й и 144-й пехотных бригад.
Потери противника составили:
до 335 военнослужащих;три пикапа;гаубица М777 производства США;гаубица «Мста-Б»; гаубица Д-20;четыре гаубицы Д-30.
Группировка войск «Восток»
Бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Сторожевого в ДНР. Также они отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады.
Потери противника составили:
до 125 военнослужащих;один танк;две боевые бронированные машины;шесть автомобилей.
Группировка войск «Днепр»
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского в Днепропетровской области, Тягинки и Червоного Маяка в Херсонской области. Кроме того, они уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Потери противника составили:
до 35 военнослужащих;четыре автомобиля;гаубица Д-30.