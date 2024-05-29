Российские военные уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение отрядам 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР, а также Григоровки и Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп украинской 43-й механизированной бригады и 3-го отряда погранслужбы.