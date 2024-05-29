Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также девять реактивных снарядов “Град” и “Ольха”», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 605 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24 770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 093 единицы специальной военной автомобильной техники.