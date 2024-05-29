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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 31 беспилотник, 9 снарядов РСЗО и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также девять реактивных снарядов “Град” и “Ольха”», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 605 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24 770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 093 единицы специальной военной автомобильной техники.