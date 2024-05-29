В Европарламент пришли с обысками из-за дела о «вмешательстве России»

Правительство Чехии считает, что издание «распространяло пропаганду» в интересах Москвы, а, по данным спецслужб страны — «тайно оказывало финансовую поддержку дружественным России кандидатам» на европейских выборах в ряде стран ЕС, указывает Spiegel. Брюссель запретил работу Voice Of Europe в ЕС в середине мая. Кроме того, под санкции также попал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которого, как пишет De Tijd, связывают с финансированием Voice Of Europe.