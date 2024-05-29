Нижегородский минлесхоз назвал дороги, где может произойти ДТП с лосем

Аварии с участием лосей чаще всего происходят в конце мая — начале июня: в это время годовалые животные уходят от матери в поисках своей территории. С начала 2024 года в Нижегородской области произошло уже 54 ДТП, в которых погибли лоси, за тот же период прошлого года было зафиксировано 48 подобных ДТП.