Нижегородский минлесхоз назвал дороги, где может произойти ДТП с лосем

В Нижегородской области участилось количество ДТП из-за лосей. Региональный минлесхоз назвал наиболее опасные дороги, где сохатые могут спровоцировать аварию.
Аварии с участием лосей чаще всего происходят в конце мая — начале июня: в это время годовалые животные уходят от матери в поисках своей территории. С начала 2024 года в Нижегородской области произошло уже 54 ДТП, в которых погибли лоси, за тот же период прошлого года было зафиксировано 48 подобных ДТП.
Наиболее опасны дороги, которые входят в маршрут миграции животных: это трасса М-7 Москва — Нижний Новгород, Южный обход Нижнего Новгорода, трассы Нижний Новгород — Киров, Нижний Новгород — Саранск, а также дорога Городец — Зиняки.
Ранее в Нижегородской области произошло ДТП с лосем, в котором пострадали три человека.