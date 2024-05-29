В Челябинской области завели дело о гибели женщины из-за упавшего дерева

В Копейске возбуждено уголовное дело из-за упавшего на пенсионерку дерева. Действия должностных лиц квалифицированы по статье о халатности.
«Днем 28 мая на прилегающем к дому № 18 на улице Грибоедова участке из-за шквалистого ветра на 72-летнюю женщину упало дерево, — сообщили “РГ” в следственном управлении СК Челябинской области. — От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте».
Назначена судмедэкспертиза, выполняются другие проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
В отношении ответственных за своевременную санитарную вырубку лиц принято процессуальное решение. По статье о халатности, повлекшей смерть человека, виновным грозит до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности еще на три года.