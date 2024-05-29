Минобороны впервые сообщило о поражении французской гаубицы ТRF-1

Кроме того, за сутки были уничтожены две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубица Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов, уточнили в ведомстве.