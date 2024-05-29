Школьник спас тонущего ребёнка в Астане

По словам юного героя, когда он увидел, что маленький ребенок попал в беду, то тут же бросился ему на помощь без всяких раздумий. Сегодня Марлена за проявленное мужество и настоящий подвиг наградили от имени Управления образования и Департамента по ЧС Астаны.