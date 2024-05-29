В Краснодаре осудят мужчину, ударившего ножом 11-летнюю девочку и случайных прохожих. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, все произошло в январе 2024 года. Пьяный 37-летний краснодарец находился на улице Бургасской. В руках мужчина держал охотничий нож. В какой-то момент он ударил им 11-летнюю девочку в спину. Оставив ребенка, он пошел дальше.
По пути нападавший встретил незнакомого мужчину. Он ударил прохожего тем же ножом в шею и спину. Пострадавший упал на землю. Сам нападавший подумал, что убил его, и пошел дальше.
Еще одной пострадавшей стала незнакомая женщина, которая выходила из магазина. Обвиняемый ударил ее ножом в лицо, отчего она упала на землю. Мужчина подумал, что убил и ее. После нападения он сбежал.
Пострадавших доставили в больницу. Нападавшего мужчину совсем скоро задержали. На время расследования его арестовали.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.