Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов

Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об «осуществлении политической деятельности». С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.