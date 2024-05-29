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Суд отказал Галкину* в исключении из иноагентов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из реестра иноагентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Жалобу Галкина*, который счел решение Минюста незаконным и необоснованным, рассматривала судебная коллегия.

Источник: © РИА Новости

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — огласил решение судья.

Представитель Галкина* Екатерина Зубань сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по её словам, «не является политической деятельностью».

«Никогда [Галкин*] не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран… Никто никогда не выбирает темы выступлений», — отметила юрист.

Летом прошлого года представитель Галкина* пытался добиться исключения шоумена из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение.

Галкин* публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, также упоминалось об «осуществлении политической деятельности». С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

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