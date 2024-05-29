Мужчина погиб при валке леса в Свислочском районе

По данным ведомства, инцидент произошел днем во вторник.
Бригада проводила валку леса на территории района. В соответствии с требованиями безопасности работники находились на расстоянии 100−150 метров друг от друга.
В процессе выполнения работ на одного из мужчин упало дерево. Он получил травмы, от которых скончался на месте. Тело 47-летнего погибшего обнаружили коллеги и сообщили медикам.
По предварительным данным, мужчина спилил березу. Крона дерева запуталась в сосне и она наклонилась. Вальщик продолжил работать со спиленной березой, а сосна упала и придавила его.
«При этом установлено, что мужчина использовал специальные наушники и не слышал звуки падающего на него дерева», — рассказали в СК.
Следователи и эксперты УГКСЭ по Гродненской области осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли средства индивидуальной защиты работника, а также документацию, касающуюся охраны труда. Были опрошены коллеги погибшего, назначено производство судебно-медицинской экспертизы.
Как уточняется, погибший местный житель более 10 лет работал в лесхозе. Он имел положительные характеристики и перед выполнением работ проходил необходимое освидетельствование.