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Мужчина погиб при валке леса в Свислочском районе

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Мужчина погиб во время валки леса в Свислочском районе, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, инцидент произошел днем во вторник.

Бригада проводила валку леса на территории района. В соответствии с требованиями безопасности работники находились на расстоянии 100−150 метров друг от друга.

В процессе выполнения работ на одного из мужчин упало дерево. Он получил травмы, от которых скончался на месте. Тело 47-летнего погибшего обнаружили коллеги и сообщили медикам.

По предварительным данным, мужчина спилил березу. Крона дерева запуталась в сосне и она наклонилась. Вальщик продолжил работать со спиленной березой, а сосна упала и придавила его.

«При этом установлено, что мужчина использовал специальные наушники и не слышал звуки падающего на него дерева», — рассказали в СК.

Следователи и эксперты УГКСЭ по Гродненской области осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли средства индивидуальной защиты работника, а также документацию, касающуюся охраны труда. Были опрошены коллеги погибшего, назначено производство судебно-медицинской экспертизы.

Как уточняется, погибший местный житель более 10 лет работал в лесхозе. Он имел положительные характеристики и перед выполнением работ проходил необходимое освидетельствование.