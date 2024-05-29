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Очередной нелегальный игровой клуб обнаружили в Нижнем Новгороде

Четверо нижегородцев организовали подпольные азартные игры в Ленинском районе.

Источник: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили по факту нелегальной игорной деятельности в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Несколько нижегородцев решили организовать в помещении дома в Ленинском районе игорный клуб, в котором проводили азартные игры. В мае 2024 года деятельность клуба пресекли: подозреваемых задержали и игровое оборудование изъяли.

После этого следователи СК допросили четверых человек в возрасте от 30 до 45 лет. При допросе они пояснили, что проводили азартные игры вне игорной зоны. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пять человек задержали из-за мошенничества с маткапиталом в Богородском районе.

СК