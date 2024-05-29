Очередной нелегальный игровой клуб обнаружили в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили по факту нелегальной игорной деятельности в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Несколько нижегородцев решили организовать в помещении дома в Ленинском районе игорный клуб, в котором проводили азартные игры. В мае 2024 года деятельность клуба пресекли: подозреваемых задержали и игровое оборудование изъяли.
После этого следователи СК допросили четверых человек в возрасте от 30 до 45 лет. При допросе они пояснили, что проводили азартные игры вне игорной зоны. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пять человек задержали из-за мошенничества с маткапиталом в Богородском районе.