«Испугался экзаменов»: В МВД Татарстана раскрыли причины гибели школьника в метро

Глава управления по делам несовершеннолетних Марат Фатхуллин на пресс-конференции прокомментировал причины гибели семиклассника, тело которого нашли в казанском метро.
В МВД по Татарстану в большей степени склоняются к тому, что ребенок не был психологически готов к экзаменационному периоду. По мнению Фатхуллина, школьник боялся испортить себе репутацию и жизнь.
Тело мальчика нашли днем 21 мая между станциями метро «Горки» и «Аметьево». Как ребенок попал в тоннель — остается неизвестным.
Еще один ребенок погиб на пожаре в частном доме в Башкирии. Огонь унес жизни матери и дочери.