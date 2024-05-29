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«Испугался экзаменов»: В МВД Татарстана раскрыли причины гибели школьника в метро

В МВД раскрыли причины гибели школьника в казанском метро.

Источник: Комсомольская правда

Глава управления по делам несовершеннолетних Марат Фатхуллин на пресс-конференции прокомментировал причины гибели семиклассника, тело которого нашли в казанском метро.

В МВД по Татарстану в большей степени склоняются к тому, что ребенок не был психологически готов к экзаменационному периоду. По мнению Фатхуллина, школьник боялся испортить себе репутацию и жизнь.

Тело мальчика нашли днем 21 мая между станциями метро «Горки» и «Аметьево». Как ребенок попал в тоннель — остается неизвестным.

Еще один ребенок погиб на пожаре в частном доме в Башкирии. Огонь унес жизни матери и дочери.

несчастный случай