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Мужчина погиб, женщина пострадала: в Самаре люди снова отравились угарным газом

В Самаре 29 мая мужчина отравился угарным газом и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Трагический случай произошел в Самаре 29 мая. В многоквартирном доме на улице Минской в Кировском районе два человека отравились угарным газом. Мужчина 1978 года рождения, к сожалению, погиб. Женщину 1974 года рождения успели спасти. Ее отправили в областную клиническую больницу имени Середавина.

— Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования, — прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

К сожалению, случаи отравления угарным газом происходят не так уж и редко. Примерно неделю назад отравились женщина и 9-летний ребенок. А в Советском районе от угарного газа пострадала целая семья.

МЧС