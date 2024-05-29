Мужчина погиб, женщина пострадала: в Самаре люди снова отравились угарным газом

Трагический случай произошел в Самаре 29 мая. В многоквартирном доме на улице Минской в Кировском районе два человека отравились угарным газом. Мужчина 1978 года рождения, к сожалению, погиб. Женщину 1974 года рождения успели спасти. Ее отправили в областную клиническую больницу имени Середавина.