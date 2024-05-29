В Пермском крае произошёл пожар на мусорном полигоне в Краснокамске

Об этом рассказал глава Краснокамского округа Игорь Быкариз на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Информация об этом была опубликована 29 мая в 15:53.
На фотографиях, опубликованных главой муниципалитета, видно охваченные огнём горы мусора. Небо над территорией заполнено густым серым и чёрным дымом.
По данным главы округа, возгорание произошло на полигоне ТКО Краснокамска.
«В настоящее время принимаются меры по локализации пожара. Со стороны ООО “Буматика” работают шесть единиц спецтехники. На тушении пожара работают 13 сотрудников ОГПС и 3 машины МЧС», — рассказал Игорь Быкариз.
Как сообщил глава муниципалитета, ситуация находится на его контроле.