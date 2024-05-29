Чем известен инфоцыган из Башкирии, которого задержали в аэропорту Москвы?

В московском аэропорту задержали находившегося в федеральном розыске с 2021 года уроженца Башкирии 33-летнего Азата Байбурина, который прибыл из-за границы. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Азат Байбурин знаком телезрителям Башкирии как ведущий экономических новостей, где работал до того, как в 2018 году он создал фирму «Рост Капитала» по биржевому трейдингу. Он активно призывал вкладывать в нее деньги и пообещал клиентам, что они смогут работать с валютным рынком, устроиться на финансовую биржу и получить высокий доход. При этом, он создавал видимость их обучения и уверял, что нужно открыть брокерские счета якобы для получения прибыли. На самом деле все полученные деньги поступали на подконтрольные счета компании.
В итоге от действий уроженца Башкирии пострадали не менее 29 человек. По некоторым данным, похищенные средства могут достигать полмиллиарда рублей, а количество обманутых не менее 500 человек. По данным Shot, некоторые из поверивших Байбурину даже закладывали квартиры и продавали автомобили.
Байбурину грозит наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» — до 10 лет лишения свободы.