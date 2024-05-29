Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов актера Алексея Панина

В перечень террористов и экстремистов также внесли активистку Еву Меркачеву, которая была арестована за пикет на Красной площади, а также журналистку издания DOXA Марию Меньшикову, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В список также попала сотрудница SOTA Анна Лойко. Ее обвинили в оправдании терроризма за статью о террористической группировке, а затем объявили в розыск.