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Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов актера Алексея Панина

Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее он обвинялся в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

В перечень террористов и экстремистов также внесли активистку Еву Меркачеву, которая была арестована за пикет на Красной площади, а также журналистку издания DOXA Марию Меньшикову, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В список также попала сотрудница SOTA Анна Лойко. Ее обвинили в оправдании терроризма за статью о террористической группировке, а затем объявили в розыск.