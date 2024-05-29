Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в многоэтажке в Кишиневе разбудил целый район: Из огня спасли пенсионера

Сообщение о пожаре на улице Албишоара поступило этой ночью.

Источник: t.me/aifmd

Пожар в столичной многоэтажке: из огня спасли пенсионера.

Сообщение о пожаре на улице Албишоара поступило этой ночью. Возгорание произошло в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома.

На место ЧП прибыли 4 пожарных расчёта. Из объятий пламенем квартиры вывели 89-летнего мужчину, который получил ожоги 30% поверхности тела и отравление угарным газом. Пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, с этажа эвакуировали ещё двоих человек, которые могли получить отравление продуктами горения.

В результате пожара полностью выгорела кухня. Причину возгорания предстоит установить.

пожары