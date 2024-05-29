Пожар в многоэтажке в Кишиневе разбудил целый район: Из огня спасли пенсионера

Пожар в столичной многоэтажке: из огня спасли пенсионера.
Сообщение о пожаре на улице Албишоара поступило этой ночью. Возгорание произошло в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома.
На место ЧП прибыли 4 пожарных расчёта. Из объятий пламенем квартиры вывели 89-летнего мужчину, который получил ожоги 30% поверхности тела и отравление угарным газом. Пострадавшего доставили в больницу.
Кроме того, с этажа эвакуировали ещё двоих человек, которые могли получить отравление продуктами горения.
В результате пожара полностью выгорела кухня. Причину возгорания предстоит установить.