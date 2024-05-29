Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО

«Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал. В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — заявил собеседник агентства.