Источник раскрыл, куда пропал муж Блиновской, воюющий в зоне СВО

«Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал. В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — заявил собеседник агентства.
По его словам, перевод Блиновского в другое подразделение вряд ли состоится, потому что там у него конфликт с начальством. Источник отметил, что, несмотря на невыполнение обязанностей и отсутствие по месту службы, дело о самовольном оставлении части пока не заведено.
Как рассказал РИА Новости в середине апреля его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев, Алексей Блиновский находится в зоне проведения спецоперации, где воюет под позывным Брикс. Он подчеркнул, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
В среду Пашаев сообщил агентству, что Блиновский «сейчас на передовой». СК обвиняет его в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Когда Мосгорсуд 24 апреля продлевал арест Елены Блиновской, ее адвокат Наталия Сальникова на заседании аргументировала просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, нахождением ее мужа в зоне СВО и тем, что их детям необходимо присутствие матери.