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Черный дым от сильного пожара заметили горожане на окраине Самары

В Самаре произошел сильный пожар на окраине города днем 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 мая 2024 года, днем на окраине Самары произошел сильный пожар. Местные жители заметили черный столб густого дыма, который виднеется с разных мест города. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

— Что-то очень сильно горит. Ощущение, что полыхает что-то крупное, дым слишком сильный, — написали горожане.

Отмечается, что дым видно на улицах Стара-Загора, Товарной, а также на Заводском шоссе и в районе Кировского рынка. В ГУ МЧС по Самарской области информацию пока никак не комментируют.

Что конкретно горит и из-за чего возник пожар, станет известно позже. Напомним, 28 мая в Советском районе Самары на улице Бобруйской загорелась квартира в доме № 89. В ходе борьбы с огнем были эвакуированы два человека. Пострадал 53-летний мужчина.

А в это время в Башкирии произошел пожар, который унес две жизни. В селе Аскарово сгорел частный дом, в котором находились мать и дочь, пишет «КП-Уфа». Тело одной лежало на диване, а второй — на полу.

МЧС