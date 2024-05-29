На Кубани у пенсионера нашли схрон с оружием и боеприпасами

Об этом в своем telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Незаконный оборот оружия и боеприпасов пресекли сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ. Во время обыска дома у 69-летнего жителя Усть-Лабинска они нашли 25 единиц боевого оружия и около 4 тысяч боеприпасов разного калибра. Кроме того были найдены составные части к огнестрельному оружию и клинки.
По заключению эксперта, все оружие исправно и готово для стрельбы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Напомним, на Кубани осудили контрактника за продажу вывезенного из зоны СВО оружия, которое он сложил в пакет и спрятал в раме КамАЗа. Фигурант поехал на территорию Краснодарского края, чтобы там все продать.