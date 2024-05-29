На Кубани у пенсионера нашли схрон с оружием и боеприпасами

Незаконный оборот оружия и боеприпасов пресекли сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ. Во время обыска дома у 69-летнего жителя Усть-Лабинска они нашли 25 единиц боевого оружия и около 4 тысяч боеприпасов разного калибра. Кроме того были найдены составные части к огнестрельному оружию и клинки.