Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани у пенсионера нашли схрон с оружием и боеприпасами

На Кубани у пенсионера нашли схрон с боевым оружием и боеприпасами.

Об этом в своем telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконный оборот оружия и боеприпасов пресекли сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ. Во время обыска дома у 69-летнего жителя Усть-Лабинска они нашли 25 единиц боевого оружия и около 4 тысяч боеприпасов разного калибра. Кроме того были найдены составные части к огнестрельному оружию и клинки.

По заключению эксперта, все оружие исправно и готово для стрельбы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, на Кубани осудили контрактника за продажу вывезенного из зоны СВО оружия, которое он сложил в пакет и спрятал в раме КамАЗа. Фигурант поехал на территорию Краснодарского края, чтобы там все продать.