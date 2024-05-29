ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams

«Его брони недостаточно на данный момент … Она не защищает экипаж. На самом деле, сейчас идет война дронов. Поэтому сейчас, когда танк выкатывается, они (силы РФ — ред.) всегда стараются его подбить», — заявил украинский военный с позывным «Джокер», управляющий американским танком.
Его сослуживец добавил, что танки Abrams являются «целью номер один», а без достаточной брони экипаж боевой машины попросту не выживает на поле боя. Как сообщает CNN, эти украинские танкисты узнали об уязвимости Abrams во время сражений у города Авдеевка. Тогда водитель танка потерял ногу из-за пробития брони.
Однако это не единственный недостаток американских танков. Телеканал указывает на целый ряд технических проблем.
Как сообщила съемочная группа телеканала, один из танков оказался почти неподвижен из-за неисправности двигателя, несмотря на то, что техника только что была доставлена из Польши. «Они (украинские военные — ред.) также жалуются на то, что во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри бронемашины», — сообщает CNN.
Боеприпасы для танков также являются проблемой, как и везде на украинском фронте. Украинский экипаж выразил разочарование тем, что эти танки созданы для ведения войны в стиле НАТО, при котором авиация и артиллерия готовят поле боя до того, как танки и пехота будут наступать, отмечает канал. Однако у ВСУ такой возможности нет, так как, по словам военных, у них «нет ни артиллерии, ни авиации».
Представитель министерства обороны Украины, комментируя эту информацию, сообщил CNN, что «Украина сейчас испытывает и совершенствует технику, которая изначально не была подготовлена к нашей войне».
США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону. Как отмечает издание, с тех пор поле боя существенно изменилось благодаря повсеместному использованию российских разведывательных дронов и ударных беспилотников, которые обнаруживают и преследуют украинскую бронетехнику.
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя — пять из 31 танка уже потеряны в результате атак войск РФ.