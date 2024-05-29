ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams

Боеприпасы для танков также являются проблемой, как и везде на украинском фронте. Украинский экипаж выразил разочарование тем, что эти танки созданы для ведения войны в стиле НАТО, при котором авиация и артиллерия готовят поле боя до того, как танки и пехота будут наступать, отмечает канал. Однако у ВСУ такой возможности нет, так как, по словам военных, у них «нет ни артиллерии, ни авиации».