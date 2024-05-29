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Суд признал законным приговор Стрелкову

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказали в суде.

Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.

Приговор обжаловала сторона защиты. Заседание, как и слушания дела в суде первой инстанции, проходило в закрытом режиме.

Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты.

Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.