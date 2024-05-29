Суд признал законным приговор Стрелкову

«Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказали в суде.
Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.
Приговор обжаловала сторона защиты. Заседание, как и слушания дела в суде первой инстанции, проходило в закрытом режиме.
Мосгорсуд в конце января приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать сайты.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.